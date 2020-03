Regenbogen sagt beliebten Award ab

Mannheim.Der diesjährige Radio Regenbogen Award wird wegen der Corona-Krise leider nicht stattfinden können. Wie der Sender mitteilte, habe Radio Regenbogen sich am Dienstag dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Damit folgt der Radiosender der aktuellen Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts und den Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung. Die Verleihung mit mehr als 1500 Gästen aus Baden und der Pfalz sowie nationalen und internationalen Prominenten war für den 3. April im Europa-Park Rust geplant.

Die Geschäftsführerin und Programmdirektorin von Radio Regenbogen, Manuela Bleifuß, bedauerte die Absage: „Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, die Verleihungsshow des Radio Regenbogen Award angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr pausieren zu lassen“, erläuterte sie in einer Mitteilung. Die Gesundheit unserer Gäste hat für uns selbstverständlich oberste Priorität. Deshalb konnte es aufgrund der aktuellen und sich täglich ändernden Lage keine andere Entscheidung geben.“

Wie den diesjährigen Preisträgern der Award überreicht werden solle, werde noch entschieden. „Wir werden sicherlich eine geeignete Form finden, an der wir auch unsere Hörer teilhaben lassen“, so Bleifuß. Der Radio Regenbogen Award wurde bislang ohne Unterbrechung jährlich an Prominente aus Musik, Politik und Showbusiness vergeben. Zu den Preisträgern 2019 zählen unter anderen Adel Tawil (Pop National), Bettina Schausten (Medienfrau), Lotte (Newcomer Nationa), Bülent Ceylan (Comedy), Felix Jaehn (Best Dance), Frank Elstner (Ehrenaward) und Johannes Oerding (Künstler National). dir

