Rettungsaktion geglückt – Mannschaft befreit

Das Drama um die in einer überschwemmten Höhle eingeschlossene Jungen-Fußballmannschaft in Thailand hat ein glückliches Ende gefunden: Alle zwölf Jungen und ihr Trainer sind frei. Rettungskräfte brachten die letzten der Eingeschlossenen aus der

Trauer mischt sich unter Freude

Von den Rettern selbst – allen voran dem Kernteam aus mindestens 19 Spezialtauchern, davon die meisten aus dem Ausland – war zunächst wenig zu hören. Für viele sind sie nun die eigentlichen Helden. Aber die Männer selbst sind nach drei Tagen im höchst gefährlichen Dauereinsatz einfach nur erschöpft.

Die thailändische Marine, die mit Spezialtauchern dabei war, erklärte ganz offiziell: „Wir sind nicht sicher, ob das ein Wunder ist. Oder Wissenschaft. Oder was auch immer.“ Bei all dem Jubel vergessen die Thais aber nicht, dass einer von ihnen bei den Vorbereitungen letzte Woche ums Leben kam: der ehemalige Marinetaucher Saman Kunan. Ihm ging in dem Abschnitt der Höhle, der als der gefährlichste galt, der Sauerstoff aus. Das ganze Drama hatte am 23. Juni begonnen, als das Team aus zwölf Jungen – alle zwischen elf und 16 – zusammen mit dem Betreuer Ekaphol Chantawong (25) nach einem Training in die Höhle stieg und dann von Wassermassen überrascht wurde. Neun Tage lang gab es dann keinerlei Lebenszeichen – bis zwei britische Höhlentaucher die Truppe vier Kilometer vom Ausgang entdeckte. Dort hatte sie sich auf einer trockenen Stelle in Sicherheit gebracht.

Nach der ersten Erleichterung wurde dann schnell klar, wie schwer es würde, alle gesund herauszuholen. Weil Monsun-Saison ist, wurde es ein Kampf gegen Wetter und Zeit. Aber schließlich passte dann doch alles. Am Abend meldete die Marine: „Alle zwölf Wildschweine und der Trainer sind draußen. Alle sind in Sicherheit.“

Und nun? Vermutlich wird es eine ganze Weile dauern, bis die Kinder wieder einigermaßen zurück in der Normalität sind. Mindestens eine Woche noch sollen die jungen Kicker im Krankenhaus bleiben, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Das Angebot der Fifa, auf Kosten des Weltfußballverbandes zum WM-Finale am Sonntag nach Moskau zu reisen, hat sich damit erledigt.

Der achte Stock der Klinik in der Provinzhauptstadt Chiang Rai, wo die Kinder in Einzelzimmern liegen, wird von der Polizei streng bewacht. Auch die Eltern dürfen aus Angst vor Infektionen erst nach und nach zu ihnen.

