Rheuma-Patienten sollen schneller Hilfe bekommen

Mannheim/Heidelberg.Von den ersten Symptomen einer rheumatischen Erkrankung bis zur Diagnose vergehen in Deutschland derzeit noch immer knapp zehn Monate. Das ist für Patienten eine große Belastung und wirkt sich auch negativ auf die spätere Behandlung aus, wie Experten beim Rheumatologenkongress im Mannheimer Rosengarten erklärten. Dort tauschen sich noch bis Samstag 2500 Ärzte und Therapeuten über neue Entwicklungen in ihrem Fachgebiet aus. Der Kongress ist nicht öffentlich.

In Deutschland leiden rund 20 Millionen Menschen an Rheuma. Bei ihnen ist das Immunsystem, das eigentlich Krankheitserreger bekämpft, fehlgesteuert und greift Teile des eigenen Körpers an. Betroffen können Gelenke, aber auch die Haut sowie innere Organe sein.

„Patienten sollten so früh wie möglich behandelt werden“, betonte Christoph Fiehn, Tagungspräsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh), gestern in Mannheim. Zum einen, um schnellstmöglich die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Und zum anderen wegen möglicher Spätfolgen. „Schon nach drei Monaten ohne Therapie beobachten wir, dass Patienten schlechter auf Medikamente ansprechen.“ Außerdem können in der Zeit bis zur korrekten Diagnose bereits Schäden an Gelenken oder Organen auftreten.

Mangel an Fachärzten

Für die schlechte Versorgung in Deutschland gibt es mehrere Gründe. So sind die ersten Symptome einer rheumatischen Erkrankung oft schwer zu deuten. Außerdem gibt es einen großen Mangel an Rheumatologen. Ein möglicher Ansatz, die Situation zu verbessern, sind spezielle Screening-Sprechstunden, etwa die am Universitätsklinikum Heidelberg. Dort erhalten Patienten ohne lange Wartezeit einen Termin zur kurzen – nur rund 15 Minuten langen – fachärztlichen Begutachtung.

„Für das Screening haben wir einen Katalog mit 64 Fragen entwickelt“, berichtet Hanns-Martin Lorenz, Präsident der DGRh und Leiter der Rheumatologie am Uniklinikum Heidelberg. Bei 45 Prozent der so untersuchten Patienten wird in Heidelberg tatsächlich Rheuma diagnostiziert. Der Aufwand dafür lohnt sich. Eine Auswertung einer vergleichbaren Screening-Sprechstunde in Düsseldorf zeigt: Patienten, die früh therapiert werden, sind nach sieben Jahren doppelt so häufig in Remission (ohne bzw. mit schwachen Symptomen) als später Diagnostizierte. Und: Sie benötigen im Durchschnitt nur die Hälfte der Medikamente.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018