Riesen-Smaragd gefunden

Lusaka.Im afrikanischen Land Sambia ist ein 1,1 Kilogramm schwerer Smaragd entdeckt worden. Der leuchtend grüne Kristall mit 5655 Karat sei im Bergwerk Kagem in der Provinz Copperbelt gefunden worden, teilte das Unternehmen Gemfields mit. Der Kristall werde bei einer Auktion in Singapur verkauft. Den Wert des Edelsteins schätze Gemfields nicht. Zehn Prozent der Einnahmen sollen zwei Tierschutzorganisationen zugutekommen, mit denen Gemfields in Sambia zusammenarbeitet, so das Unternehmen. Der Edelstein sei „Löwen-Smaragd“ getauft worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.11.2018