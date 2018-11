Riesenrutsche bricht in England zusammen: Kinder verletzt

Woking (dpa) - Mindestens acht Kinder sind beim Zusammensturz einer aufblasbaren Riesenrutsche auf einem Jahrmarkt im englischen Woking verletzt worden.

Der Festplatz in der Nähe von London wurde nach dem Unfall am Samstagabend umgehend evakuiert, wie Ermittler Steve Schulten von der Polizei in Surrey mitteilte. Die Opfer hätten vermutlich schwere Verletzungen erlitten.

Wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur PA berichtete, befanden sich zeitweise bis zu 40 Kinder auf der Attraktion. «Wir sind alle sehr geschockt», teilte die örtliche Feuerwehr mit.