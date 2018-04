Riesiger Ölteppich vor Borneo

Anzeige

Viele Leute in der Gegend hatten über Übelkeit und Erbrechen geklagt, erklärte ein Vertreter der Umweltorganisation Walhi. Die Aktivisten verlangten von den Behörden, die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zu veröffentlichen. Inzwischen seien Ölspuren auch schon in 80 Kilometern Entfernung entdeckt worden.

Pertamina, das in der Bucht von Balikpapan seine größte Ölraffinerie betreibt, hatte zunächst jegliche Verantwortung abgestritten. Ein toter Irawadi-Delfin, der am Montag an Land gespült wurde, löste Besorgnis über mögliche Umweltschäden aus. Dies wird laut Behörden derzeit noch geprüft.

Mit einer Fläche von mehr als 750.000 Quadratkilometern ist Borneo die drittgrößte Insel der Welt. Der größte Teil gehört zu Indonesien. Auf der Insel liegt aber auch der Staat Brunei. Andere Teile gehören zu Malaysia.