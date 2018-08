Riesiger Kalmar entdeckt

Wellington.An einem entlegenen Strand Neuseelands haben drei Brüder einen riesigen Tintenfisch entdeckt. Der angeschwemmte Riesenkalmar sei 4,20 Meter lang gewesen, sagte Daniel Aplin, einer der drei Männer, der Tageszeitung „New Zealand Herald“. Er hatte das Tier nahe der Hauptstadt Wellington an der Nordinsel entdeckt. Die Todesursache des körperlich weitgehend unversehrten Kalmars war zunächst unklar. Das National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) sollte den Kadaver untersuchen.

Auch wenn sich große Kalmare Wissenschaftlern zufolge eher in tieferen Wassergebieten aufhalten, werden alle paar Jahre tote Tiere an der neuseeländischen Küste entdeckt. Im Jahr 2015 war ein Riesenkalmar (Architeuthis dux) von mehr als sieben Metern Länge an der Südinsel gefunden worden. 2003 wurde ein Exemplar der schwersten Art entdeckt: ein Koloss-Kalmar (Mesonychoteuthis hamiltoni). Das 5,20 Meter lange Tier wog mehr als 300 Kilogramm. dpa

