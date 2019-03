Rita Wilson auf «Walk of Fame» verewigt

Los Angeles (dpa) - Hochkarätige Verstärkung für Rita Wilson (62) auf dem «Walk of Fame»: Ehemann Tom Hanks und Kollegin Julia Roberts posierten mit ihr am Freitag in Hollywood auf der frisch enthüllten Sternenplakette für die Schauspielerin und Sängerin.

«Das ist mein Zuhause», jubelte Wilson vor Fans und Fotografen. Ihre Eltern seien aus Bulgarien und Griechenland nach Los Angeles gekommen. Sie selbst sei mit ihren Geschwistern in Hollywood groß geworden.

Oscar-Preisträgerin Roberts lobte Wilson als Frau mit «Superkräften». Hanks zählte die vielen Verdienste seiner Ehefrau auf. Sie habe stets den richtigen Riecher für Filmstoffe gehabt, sagte er. Als Produzentin brachte Wilson unter anderem die Hitkomödien «My Big Fat Greek Wedding» und «Mamma Mia!» auf die Leinwand. Als Schauspielerin wirkte sie in Fernseh- und Filmproduktionen wie «The Brady Bunch», «Die Braut, die sich nicht traut» und «Schlaflos in Seattle» mit. Das Trio Hanks, Wilson und Roberts trat 2011 für die Komödie «Larry Crowne» gemeinsam vor die Kamera.

Ihr neues Album «Halfway to Home» brachte die Sängerin Ende März heraus. Darauf thematisiert sie auch ihre frühere Krebserkrankung. 2015 war bei Wilson Brustkrebs diagnostiziert worden.

Zu der Feier auf dem «Walk of Fame» brachte das Paar die gemeinsamen Söhne Truman (23) und Chet (28) mit sowie Hanks' Tochter Elizabeth (36) aus dessen erster Ehe mit der Schauspielerin Samantha Lewes. Unter den Gästen waren auch die Kollegen Martin Short, Larry David und Nia Vardalos.

Hanks war bereits 1992 mit einem Stern auf dem Hollywood Boulevard verewigt worden. Seine Plakette liegt nur wenige Meter von dem Stern seiner Frau entfernt.