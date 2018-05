Rockefellers Sammlung wird versteigert

Anzeige

New York.Der Herr im dunkelblauen Anzug hat sich „Ice Blue“ ausgeguckt, das leuchtende Ölgemälde des deutschen Malers Ernst Wilhelm Nay. „Haben Sie den kleinen Kratzer unten gesehen?“, fragt er die Assistentin beim Auktionshaus Christie’s. Prüfender Blick eines Profis, ein paar Nahaufnahmen mit dem Handy. Umgerechnet 80 000 Euro könnte der Nay von 1961 bringen, wenn ab heute mehr als 1500 Kunstgegenstände aus der Sammlung des 2017 gestorbenen US-Milliardärs David Rockefeller versteigert werden. „Vanity Fair“ prophezeit die „größte Kunst-Auktion aller Zeiten“.

Erlös soll gestiftet werden

Die Experten von Christie’s hängen die Messlatte hoch: Mit einem geschätzten Erlös von mehr als 500 Millionen Dollar (413 Mio Euro) könnte der Besitz des hochkarätigen Bankers die Rekord-Auktion des französischen Modeschöpfers Yves Saint Laurent in den Schatten stellen. Die Versteigerung von 730 Kunstgegenständen aus dessen Privatsammlung kam 2009 in Paris auf 373 Millionen Euro – Weltrekord. In New York könnte nun bis zu eine Milliarde Dollar zusammenkommen, schätzen Beobachter. Der gesamte Erlös soll gestiftet werden, so steht es in Rockefellers Testament.

Die vor allem von Mäzenen getragene Kunstwelt der USA wäre ohne den Namen Rockefeller um einiges ärmer. Und David Rockefeller, letztes Enkelkind des legendären Ölmagnaten John D. Rockefeller (1839-1937), stand der Philanthropie seiner Eltern wenig nach. Seine Mutter Abby hatte das Museum of Modern Art (MoMA) 1929 mitgegründet, nun soll es einen Teil des Erlöses erhalten. Zu Lebzeiten hatte Rockefeller dem Haus schon 150 Millionen Dollar gespendet. Auch der Thinktank Council on Foreign Relations, Rockefellers frühere Universität Harvard sowie mehrere Forschungseinrichtungen rund um Medizin, Bildung und Landwirtschaft sollen nun etwas vom Kuchen abbekommen.