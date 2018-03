Rocker ohne Motorrad

Anzeige

Mannheim.Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg unterscheidet zwischen „etablierten Rockern“ und „rockerähnlichen Gruppierungen“. „Die Rockerähnlichen orientieren sich an den etablierten Rockern, etwa in der Hierarchie, der gemeinschaftlichen Kleidung und der Überreichung der Kutte – nur ohne Motorrad. Das ist bei den anderen eine Bedingung zum Beitritt“, erklärte ein Sprecher des LKA auf Anfrage dieser Zeitung. Deswegen heiße es auch „Osmanen Germania BC“ (Boxclub), während die Hells Angels die Abkürzung „MC“ (Motorradclub) verwendeten.

Die etablierten Rocker seien in ihrem Handeln vorsichtiger. „Die haben aus der Vergangenheit gelernt und ihre Grenzen abgesteckt. Sie kennen sich auch untereinander und beanspruchen unterschiedliche Gebiete“, so das LKA. Solange die rockerähnlichen Gruppen keinen Anspruch auf diese Gebiete anmeldeten und nicht in deren Geschäftsfelder drängten, würden die Rocker die „Neuen sicherlich gelassen beobachten“. Die Geldquellen der unterschiedlichen Gruppen seien vor allem der Drogen- und Waffenhandel sowie Leistungen im Rotlichtmilieu.

Die Rocker- und rockerähnlichen Gruppen übten auf Jugendliche eine Faszination aus. „Wenn man sich in einer solchen Gruppe befindet, ist man nicht einer, sondern viele. Es ist eine Art Familienersatz. Dort bekommen die Jungen Anerkennung, sie sind auf einmal jemand“, sagte der Sprecher. „Was nicht jedem klar ist: Wenn man einmal diese Kutte anhat, dann kann man nicht so einfach aussteigen.“