„Roselina“ trotzt fast jedem Wetter

Baden-Baden.Roselina ist nicht nur schön, sondern auch zäh: Experten aus aller Welt haben die pastellrosafarbene Beetrose zur „Goldenen Rose von Baden-Baden“ gekürt. „Sie trägt ihre porzellanrosa Blüten in großen Dolden wie ein Strauß an einem Stil“, schwärmte Gartenamtsleiter Markus Brunsing. Besonders beschäftigt habe die Jury das Thema „Welche Rose kommt mit den Wetterextremen besonders gut klar?“, sagte Brunsing. Der Titel „Goldene Rose von Baden-Baden“ gilt als bedeutendste Auszeichnung für eine Rosenneuheit in Deutschland und als einer der wichtigsten europäischen Preise. dpa (Bild:dpa)