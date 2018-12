Rückruf von Pille ausgeweitet

Berlin.Es drohen Fehler bei der Einnahme und unerwünschte Schwangerschaften: Der Rückruf der Antibabypille „Trigoa“ betrifft einen drei Tage längeren Zeitraum als bisher bekannt. Laut einem gestern auf der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlichten Hinweis an Apotheker und Ärzte sind Frauen über den Rückruf „aktiv zu informieren“, die zwischen 27. November und 6. Dezember ein entsprechendes Rezept eingelöst haben könnten.

Am Freitag hatte das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) als zuständige Aufsichtsbehörde des Herstellers Pfizer noch mitgeteilt, dass Frauen das Medikament über Apotheken zurückgeben sollen, die das Verhütungsmittel zwischen 27. November und 3. Dezember erhalten haben.

„Niedrige Zahl“ betroffen

Nach Behördenangaben wurden bei den „Trigoa“-Chargen X34106, X51153 und W98332 die Durchdrückpackungen falsch bedruckt. Das kann dazu führen, dass Frauen die unterschiedlich dosierten Pillen in der falschen Reihenfolge nehmen. Es bestehe das Risiko ungewollter Schwangerschaft, hieß es. Der Rückruf könne auch Frauen betreffen, denen die Pille vor dem 27. November verschrieben wurde, weil Rezepte bis zu drei Monate beliefert werden könnten, so das BfArM. Nach Behördenangaben sind an Apotheken und Großhandel bundesweit gut 2700 Packungen der betroffenen Chargen ausgeliefert worden. Pfizer hatte erklärt, man gehe davon aus, dass eine „geringe Anzahl“ an Anwenderinnen abgegeben wurde. An der Kommunikation des Unternehmens wurde unterdessen Kritik laut. dpa

