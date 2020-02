Rund 1000 Touristen sitzen in Hotel auf Teneriffa fest

Rom/Berlin/Stuttgart/Düsseldorf.Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien melden immer mehr europäische Staaten Nachweise des Erregers. Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz berichteten am Dienstag von Covid-19-Fällen. Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa wurde nach einer bestätigten Erkrankung ein Hotel mit rund 1000 Touristen – darunter auch Deutsche – unter Quarantäne gestellt. Auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind die ersten Patienten nachweislich an dem neuartigen Erreger erkrankt.

Grenzüberschreitende Reisesperren in Europa sind trotzdem keine angemessene Antwort. Das sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag nach einem Krisentreffen mit anderen EU-Gesundheitsministern in Rom. „Wir sind gemeinsam der Meinung, dass zu diesem Zeitpunkt, jetzt, Reisebeschränkungen oder gar das Schließen von Grenzen keine angemessene, verhältnismäßige Maßnahme wäre.“

Erste Infizierte in Österreich und der Schweiz

Viele der neuen Nachweise in europäischen Ländern stehen im Zusammenhang mit dem zuletzt besonders stark betroffenen Italien. So wurde auf Teneriffa ein Besucher aus der Lombardei positiv auf das Virus getestet, teilte das spanische Gesundheitsministerium mit. Die Region ist das im Moment am stärksten von dem Virus betroffene Gebiet in Norditalien. Am Abend wurde bekannt, dass auch die Ehefrau des Touristen positiv getestet wurde. Beide Patienten liegen isoliert in einem Krankenhaus auf der Kanareninsel.

Auch der Patient in Baden-Württemberg hat sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Nach seiner Rückkehr sei der 25-jährige Mann aus dem Landkreis Göppingen mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollte er noch am Dienstagabend in einer Klinik behandelt werden. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mahnte zur Besonnenheit: „Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen“, so der Minister. Es werde nun ermittelt, wer mit dem Patienten Kontakt hatte. In Nordrhein-Westfalen ist der Zustand des infizierten Patienten nach Behördenangaben kritisch. Wie der Kreis Heinsberg am Dienstagabend mitteilte, war der Mann aus Erkelenz, eine Stadt im Rheinland, am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einer Klinik aufgenommen worden. Der Mann ist nach dpa-Informationen Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung. Wo er sich angesteckt haben könnte, war zunächst unbekannt.

Das Hotel auf Teneriffa steht indes seit Dienstag unter Quarantäne. Laut dem Fernsehsender Antena 3 wurden die Gäste aufgefordert, bis auf weiteres in ihren Zimmern zu bleiben. Ärzte sollen die Menschen untersuchen. Auch auf dem spanischen Festland ist der Erreger angekommen: In Barcelona wurde eine Frau laut spanischem Gesundheitsministerium positiv getestet. Sie soll kürzlich von einer Reise nach Norditalien zurückgekehrt sein, hieß es. In Österreich ist eine 24-jährige Frau und ihr gleichaltriger Freund ebenfalls positiv getestet worden, berichtete ein Sprecher der Klinik in Innsbruck. Beide stammten aus dem Raum Bergamo in Italien. In Kroatien wurde die erste Ansteckung bei einem Mann nachgewiesen, der zuvor in Italien gewesen war. Der erste Nachweis in der Schweiz ereignete sich laut Bundesamt für Gesundheit im Kanton Tessin. Dieser ragt in die italienische Lombardei hinein.

Italien ist mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. Auf Sizilien gebe es den ersten Fall Süditaliens, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli in Rom mit. In Südtirol wurde ein Infizierter gemeldet, in der Toskana zwei. Insgesamt stieg die Zahl der Angesteckten in dem Land auf 322, die Zahl der Toten stieg von sieben auf elf. Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus ist nach einer ECDC-Einschätzung für Europäer derzeit „niedrig bis moderat“. Als „moderat bis hoch“ schätzt das Zentrum das Risiko ein, dass sich Fälle wie in Italien auch anderswo häufen.

Auch in China bleibt es angespannt. Wie die Gesundheitskommission mitteilte, kamen weitere 71 Menschen ums Leben. Die Gesamtzahl der Todesopfer in China stieg auf 2663, die Zahl der Infektionen kletterte um 508 auf 77 658. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020