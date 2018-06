Sakrileg oder eher kluger Schachzug?

Anzeige

Paris.Ist es eine Hommage an einen der herausragendsten Orte der Kunst schlechthin, die diesem ein Millionenpublikum erreicht? Oder ließ sich ausgerechnet das mit 8,1 Millionen Gästen im Jahr 2017 meistbesuchte Museum der Welt instrumentalisieren als bloße Kulisse für größenwahnsinnige Superstars, die damit zeigen, dass für sie alles käuflich ist – sogar der Louvre? Dass der Videoclip zum Song „Apes**t“ („Apeshit“) aus dem neuen Album „Everything is love“ des US-amerikanischen Promi-Paars Beyoncé und Jay-Z, alias The Carters, im einstigen Sitz der französischen Könige gedreht wurde, spaltet die Pariser Kulturszene. Bekleidet in einem altrosa und mintgrün schimmernden Kostüm und in statischer Pose inszenieren sich die Pop-Diva und der Rapper in den altehrwürdigen Sälen, die menschenleer sind – gedreht wurde in zwei Nächten hintereinander Ende Mai und Anfang Juni. Die Kamera streift die pompöse Deckenmalerei entlang, hält auf Einzelausschnitte berühmter Gemälde und Skulpturen – die Venus von Milo ist ebenso darunter wie „Die Krönung in Notre-Dame“ von Jacques-Louis David – und nähert sich im Takt der Musik Beyoncé und Jay-Z, die zunächst mit dem Rücken zur Mona Lisa stehen. Szenenwechsel – ganz in Weiß gekleidet stehen sie neben der Skulptur „Nike von Samothrake“, bevor sich Tänzer auf den Treppen zu ihren Füßen simultan in Bewegung setzen.

Der durchchoreographierte Film von Ricky Saiz unter Mitarbeit des Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui steckt voller Anspielungen, ob auf den Gegensatz zwischen klassischer Kunst und moderner Popkultur oder die schwarze Hautfarbe des Musiker-Paars. So imitiert Beyoncé das zuvor gezeigte Motiv des Gemäldes „Porträt einer schwarzen Frau“ von Marie-Guillemine Benoist: Es handelt sich um eines der wenigen Werke dieser Zeit um 1800, das eine schwarzhäutige Person nicht als Sklaven abbildet. Doch über die Absichten der Musiker hinaus stellt sich die Frage, ob der sechsminütige Clip dem Louvre mehr schadet oder nützt. Ist er vulgär und der künstlerisch-historischen Dimension des Museums nicht würdig? Oder beweist die Institution damit, dass sie mit der Zeit zu gehen und ganz neue Interessenten anzuziehen weiß? Zum ersten Mal sei der Louvre „nicht nur Dekor, sondern Hauptdarsteller auf einer Ebene mit dem Sängerpaar“, befindet die Zeitung „Le Monde“. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Film Millionen Mal angesehen.

Was „The Carters“ für den besonderen Drehort bezahlt haben, wird nicht bekannt gegeben. Dreharbeiten finden im Louvre regelmäßig statt, etwa 2003 für „The Da Vinci Code – Sakrileg“. Im vergangenen Jahr nahm das Museum mehr als 400 000 Euro durch Dreharbeiten ein, für die es seit 2014 eine eigene Abteilung mit vier Mitarbeitern gibt.