Sanitäter und Feuerwehrleute angegriffen

Beim Karneval sind an mehreren Orten Einsatzkräfte angegriffen und verletzt worden. Ein Sanitäter in Bayern wurde mit einer Bierflasche beworfen, als er gerade eine junge Frau behandelte – der 33-Jährige und die Patientin erlitten Platzwunden und mussten ins Krankenhaus. Bei demselben Umzug am Samstag in Schönau hatte kurz zuvor ein Jugendlicher einem 24-jährigen Feuerwehrmann ins Gesicht

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1282 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.02.2018