Satiriker stört neue Show

Berlin.Die Late-Night-Show ist zurück in Deutschland. Klaas Heufer-Umlauf (34) präsentierte sich beim ersten Auftritt seiner neuen ProSieben-Show „Late Night Berlin“ am späten Montagabend mit einigen Gags und erinnerte sogar an Altmeister Harald Schmidt. 750 000 Zuschauer wohnten der Premiere bei. Der Marktanteil betrug 5,3 Prozent, in der jüngeren Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren 12,1 Prozent. Auch ARD-Talkerin war zu Gast.

Einer stahl ihm jedoch für einen Moment die Show: Satiriker Jan Böhmermann (37) funkte ihm im Werbespot eines Autovermieters dazwischen: „Warum ich niemals eine Late-Night-Show im Privatfernsehen moderieren würde? Schon alleine wegen dieser nervigen Werbeunterbrechungen.“ Er würde so etwas nie tun, erklärte Böhmermann süffisant – „denn glaubwürdige Satire funktioniert nur ohne Werbung“.

Der ZDF-Moderator feierte die Aktion im Redaktionsbüro seines „Neo Magazin Royale“ und stellte ein Video ins Netz: „Morgenstund hat Mietwagen im Mund“, twitterte er dazu gestern. In den sozialen Netzwerken wurde der Streich von vielen gefeiert.