Schadstoffe und Kälte

Je tiefer die Temperatur, desto anstrengender ist Sport. © dpa

Karlsruhe.Klirrende Kälte und Schadstoffe in der Luft können Sport im Winter zu einer ungesunden Sache machen – darauf weist der Freiburger Medizin-Meteorologe Andreas Matzarakis hin. „Sport bei Minustemperaturen ist nur was für Leute, die gesundheitlich fit und gut akklimatisiert sind“, betonte der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Je tiefer die Lufttemperatur ist, desto größer sei der Unterschied zur Atemtemperatur – und damit die Anstrengung für den Körper. Weil zudem bei Feuchtigkeit sich Schadstoffe wie Staubteilchen, Stickoxide oder Schwefel in Bodennähe ansammeln könnten, würden die Atemwege belastet. Für Ältere und Untrainierte sei Sport im Freien schon bei unter null Grad nicht zu empfehlen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019