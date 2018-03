Scharfe Regeln müssen her

Anzeige

Der Fall Hussein K. hat die Republik und deren Sichtweise auf minderjährige Flüchtlinge grundlegend verändert. Natürlich hätte den grausamen Sexualmord an der Studentin Maria L. auch ein Deutscher begehen können. Es war aber ein Flüchtling aus Afghanistan, der in Griechenland für ein Kapitalverbrechen verurteilt war. Schon seine vorzeitige Entlassung ohne Speicherung in den europäischen Registern war Staatsversagen. Nach Deutschland kam er in der Zeit, als die Behörden die Kontrolle über den Flüchtlingszustrom verloren hatten. Hier traf er auf blauäugige Behörden.

Das Landgericht hat das Verbrechen mehr als umfassend aufgearbeitet. Die verhängte Strafe ist hart, aber angemessen. Hussein K. ging extrem brutal vor, hat noch vor Gericht gelogen und gilt unverändert als gewaltbereit. In solchen Fällen droht Sicherungsverwahrung – egal ob der Täter Flüchtling ist oder Deutscher. Das Urteil lässt keinen Raum für öffentliche Diskussionen.

Es bleiben allerdings drängende Fragen. Wie konnte es passieren, dass Hussein K. bei einer Arztfamilie untergebracht wurde, die dafür mehr als 4000 Euro im Monat kassierte, und niemand kümmerte sich um den jungen Mann? Hier müssen Strukturen geschaffen werden, damit sich so ein Skandal nicht wiederholen kann. Die Überprüfung ist Sache der Landesregierung. Ein erstes Zugeständnis haben die Grünen schon gemacht. Sie sind nun doch bereit, die Regeln für die Altersüberprüfung zu verschärfen. Das ist für die Flüchtlinge durchaus zumutbar.