Scharfe Rüge für Warschau

Luxemburg.Bisons und Elche zwischen grünem Geäst, turmhohe Tannen und Eichen, moosig-modriges Totholz auf verwunschenen Lichtungen: Der Bialowieza-Wald im Osten Polens gilt als einer der letzten intakten Urwälder Europas mit einer beispiellosen Vielfalt an Pflanzen und Getier. Um den Naturschutz in diesem einzigartigen Gebiet wird sich Polen künftig wieder besser kümmern müssen. Denn der Europäische Gerichtshof erteilte der Regierung in Warschau gestern eine scharfe Rüge.

Worum ging es vor dem EuGH?

Die EU-Kommission hatte die polnische Regierung 2017 wegen Verstößen gegen EU-Naturschutzrecht verklagt. Der Bialowieza-Wald, der sich von Polen weit nach Weißrussland erstreckt, ist nicht nur Unesco-Weltnaturerbe. Auf polnischer Seite sind rund 63 000 Hektar als Natura-2000-Gebiet auch nach EU-Recht besonders geschützt. Das bedeutet unter anderem strenge Auflagen für die Forstwirtschaft. Die polnische Regierung erlaubte trotzdem 2016, in dem Urwald fast drei Mal so viel Holz einzuschlagen wie vorher. Im vergangenen Jahr wurden nach offiziellen Angaben 150 000 Bäume gefällt.

Wieso hat Polen so entschieden?

Die Regierung begründete das Abholzen so vieler Bäume damit, den Urwald vor einer Borkenkäferplage zu schützen. Außerdem wurde der Schutz „öffentlicher Sicherheit“ angeführt, also etwa die Abwehr von Brandrisiken. Bis heute ist Polen der Auffassung, auch nach EU-Recht legal gehandelt zu haben. Naturschützer vermuteten dagegen forstwirtschaftliche Profitinteressen.