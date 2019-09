München.Schauspieler Andreas Wimberger ist tot. Er sei bereits am 11. September gestorben, teilte die Agentur Dietrich – Claudia Spies am Montag mit. Der 60-Jährige spielte neun Jahre lang in der ARD-Reihe „Um Himmels Willen“ den Kulturreferenten Treptow. Zuletzt drehte der Österreicher für das ZDF eine Folge von „Die Toten von Salzburg“ sowie die zweite Staffel der ARD-Serie „Hindafing“. dpa (Bild: Daniela Pfeil)

