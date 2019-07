Schauspielerin Sarah Hyland hat sich verlobt

Los Angeles (dpa) - «Modern Family»-Schauspielerin Sarah Hyland (28) und ihr Freund Wells Adams (35) haben sich verlobt. Das teilte das Paar am Mittwoch mit mehreren Fotos bei Instagram mit.

Diese zeigen, wie Adams sich am Strand vor seine Freundin kniet und ihr einen Verlobungsring überreicht. Der US-Amerikaner drehte von dem Moment ein Video mit einer Drohne und postete es bei Instagram. «Ich liebe dich bis zum Pluto und zurück, Verlobter», schrieb Hyland dazu.

Die 28-Jährige, die schon als Kind vor der Kamera stand, spielt seit 2009 die Rolle der Haley Dunphy in der preisgekrönten Comedyserie «Modern Family». Adams wurde in den USA durch seine Teilnahme an den Kuppelshows «Die Bachelorette» und «Bachelor in Paradise» bekannt. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.