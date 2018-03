„Schaut zu den Sternen und nicht zu den Füßen“

Anzeige

Der „Erklärer des Universums“ redete oft über den Tod. Doch Angst davor, so sagte er stets, verspüre er nicht – auch wenn er nicht an das Konzept eines Jenseits glaubte. „Ich betrachte das Gehirn als einen Computer, der aufhört zu arbeiten, wenn seine Einzelteile nicht mehr funktionieren“, sagte er einmal. „Es gibt kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer. Das ist ein Märchen für Leute, die Angst im Dunkeln haben.“

Geboren am 8. Januar 1942, in Oxford, wuchs er in London und St. Albans auf, studierte erst Physik an der Universität Oxford, dann Kosmologie in Cambridge. 1964 teilten ihm seine Ärzte mit, er habe nur noch zwei Jahre zu leben, vielleicht drei. Der 21-jährige Student war verzweifelt, als er mit der Muskelschwäche Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, diagnostiziert wurde. Doch er fand neuen Mut und lebte letztlich mehr als ein halbes Jahrhundert länger als vorhergesagt.

Letzter Mutmacher per Video

Er heiratete seine Freundin Jane Wilde und bekam drei Kinder mit ihr. Seit 1968 saß Hawking im Rollstuhl. 1979 erhielt er in Cambridge die Professur für den Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik. Mitte der 80er Jahre hatte ein Luftröhrenschnitt die Folge, dass er nicht mehr sprechen konnte. Seine mächtige Stimme verlor er nicht und trat in TV-Serien auf. 2009 setzte er sich zur Ruhe. Dennoch äußerte er sich weiter zu den großen Fragen der Menschheit und warnte diese vor der Erderwärmung. In „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ wurde sein Leben verfilmt.

Hawking gilt als einer der größten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Viele werden ihn dafür in Erinnerung halten, dass er ein Mann war, der sich sein Leben nicht durch seine Krankheit bestimmen lassen wollte. In einem Abschiedsvideo, das die Universität Cambridge veröffentlichte, ermutigte er: „Erinnert euch, zu den Sternen zu schauen und nicht zu euren Füßen. Seid neugierig und, egal wie schwierig das Leben aussehen mag, es gibt immer etwas, das ihr tun und wobei ihr erfolgreich sein könnt.“ Seine letzten Worte: „Danke, dass ihr mir zugehört habt.“

