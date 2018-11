Schiffe sollen in 15 Jahren autonom fahren

Duisburg.Schon in 15 Jahren könnten auf den Wasserstraßen in Deutschland autonom fahrende Frachtschiffe unterwegs sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung für die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Ruhrgebiet, die gestern in Duisburg vorgestellt wurde. Autonomes Fahren biete die Chance, auch kleinere Frachtschiffe wettbewerbsfähig betreiben zu können, betont das Duisburger Entwicklungszentrum für Schiffstechnik. Das Bild zeigt einen Abschnitt des Dortmund-Ems-Kanals zwischen Dortmund und der Schleuse Waltrop, der als Teststrecke genutzt werden könnte. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018