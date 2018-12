Schimpanse bleibt bei Zirkusdirektor

Lüneburg/Celle.Zirkus-Schimpanse Robby kann seinen Lebensabend endgültig unter Menschen verbringen. „Die Entscheidung ist heute rechtskräftig geworden“, sagte eine Gerichtssprecherin gestern in Lüneburg. Der Besitzer des bundesweit wohl letzten Menschenaffen in einem Zirkus muss damit das seit mehr als 40 Jahren bei ihm lebende Männchen nicht an eine Einrichtung abgeben. „Natürlich freue ich mich darüber, jetzt kann ich mein Kind behalten“, sagte Zirkusdirektor Klaus Köhler. Er hatte mit Erfolg gegen die vom Landkreis Celle angeordnete Abgabe des Affen Klage eingereicht. Obwohl Robby schwer verhaltensgestört sei, müsse er nicht abgegeben werden, urteilten die OVG-Richter im November. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018