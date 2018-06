Schmerz und Wut sitzen tief

Anzeige

London.Wenn Christos Fairbairn die Augen schließt, schlagen die Erinnerungen wie Blitze in seine Gedanken ein. Die Wohnungstür. Der Rauch. Das Treppenhaus. Und wie er durch die Hölle rannte, atemlos, panisch, hinunter vom 15. Stockwerk, vorbei an Wohnungen, in denen Familien mit nassen Handtüchern am Boden kauerten und auf Hilfe warteten, weil ihnen das die Notrufzentrale geraten hatte.

Er rannte durch die 4. Etage, wo nur wenige Stunden zuvor ein Kühlschrank explodiert war und weshalb kurz darauf der Grenfell Tower lichterloh in Flammen stand. Fairbairn entkam dem Inferno an jenem 14. Juni 2017. Der Sozialbau im Londoner Westen ragte stundenlang wie eine riesige brennende Fackel in den Nachthimmel. 72 Menschen starben bei der Katastrophe, einer der größten der vergangenen Jahrzehnte im Vereinigten Königreich.

Überlebende erzählen

Der 67 Meter hohe Sozialbau ist mittlerweile komplett verhüllt von weißen Planen, an der Spitze haben sie Banner angebracht mit grünen Herzen und den Worten „Grenfell – forever in our hearts“ – ,,für immer in unseren Herzen“. Doch die helle Verschleierung kann zwar das Gerippe, aber nicht den dunklen Schrecken übertünchen, das die Menschen in dem Viertel verfolgt. Zu tief sitzen der Schmerz, die Trauer, die Wut. Das zeigt auch das Ausmaß der öffentlichen Anhörung, die vor einigen Wochen begann und akribisch von der Öffentlichkeit verfolgt wird. Es geht unter anderem um die Fragen, wie es zu dem Feuer kommen konnte und wie ein solches Desaster in Zukunft vermieden werden kann.