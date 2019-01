Schnee-Ende in Sicht, Wasserpegel steigen

München/Prag.Während mehrere Lawinen in den Alpen noch einmal die Gefahren des Extremwinters vor Augen geführt haben, ist ein Ende des Dauerschneefalls in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete, dass die Niederschläge heute allmählich abklingen, womit auch die Unwettersituation an den Alpen ende. Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), sagte, den Prognosen zufolge sei ab morgen eine deutliche Entspannung möglich.

Im deutschen Alpenraum galt gestern weiterhin die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier, in mehreren Regionen Österreichs und der Schweiz sogar die höchste Stufe fünf. Im Wintersportort Balderschwang im Allgäu traf eine Lawine mit einer Breite von 300 Metern ein Hotel. Fenster wurden eingedrückt, Schnee gelangte ins Innere. Glück im Unglück: Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Zufahrt zu der Gemeinde war wegen der Gefahr von Abgängen seit Sonntag gesperrt. Etwa 1300 Menschen saßen in dem Ort nahe Oberstdorf fest.

Dachlawine tötet Mann

Im Berchtesgadener Land machte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gestern ein Bild der Lage. Dabei kündigte er an, dass 230 Einsatzkräfte der Bundespolizei die Helfer in den tief verschneiten Gebieten unterstützen werden. Im Berchtesgadener Land hatte eine Lawine am späten Sonntagabend Teile der Bundesstraße 305 verschüttet.

In Österreich wurde ein Mann von einer Dachlawine verschüttet und tödlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher gestern sagte, wurden der 47-Jährige und drei weitere Männer beim Abschaufeln eines Hausdachs bei Salzburg von den Schneemassen mitgerissen.

Das Schneechaos in Österreich hat Auswirkungen bis in den Odenwald: Der Bürgermeister der Gemeinde Fürth, Volker Oehlenschläger, sitzt mit seiner Familie in Schröcken in Vorarlberg fest, wie er dieser Zeitung mitteilte. Er habe eigentlich am Sonntag wieder nach Hause fahren wollen. Dann habe es aber unerwartet wieder angefangen zu schneien, „und jetzt sitzen wir hier erst einmal fest“, sagte er. „So dramatisch, wie es in den Medien zum Teil dargestellt wird, ist die Situation nicht. Aber es ist Vorsicht geboten, die Sicherheit steht an oberster Stelle“, schätzt er die Situation ein.

Noch immer galt in fünf bayerischen Landkreisen der Katastrophenfall. In etlichen Schulen fällt weiterhin der Unterricht aus, weil die Schulwege als zu unsicher gelten. Außerdem bleibt der Zugverkehr auf einigen Strecken im Süden Bayerns eingeschränkt.

In Tschechien haben gestern Schneefälle und Wind ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen geführt. Ein zwischen Prag und München verkehrender Fernreisezug prallte bei Domazlice (Taus) gegen einen umgestürzten Baum. Die Insassen blieben unverletzt. (mit jün)

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/vermischtes

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019