Schnee soll zum dritten Advent fallen

Offenbach.Tief „Oswalde“ bringt einen Hauch von Winter nach Deutschland. Zum dritten Advent fällt im Westen des Landes Schnee, hier und da könne er sogar vorübergehend liegenbleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern in Offenbach mit. Aber: Es wird zugleich wärmer und der Schnee geht nach und nach in gefrierenden Regen über – so dass auf den Straßen Glatteis droht. Ob das Vorboten auf weiße Weihnachten sind, sei noch nicht vorhersagbar, so der DWD: „Die weitere Entwicklung der Wetterlage ist dafür noch zu unsicher.“ Die kommende Woche beginnt trüb und mit Temperaturen von null bis zwei Grad im Osten und drei bis sechs Grad im Westen. dpa (Bild: dpa)

