Schon 1500 Briefe an den Nikolaus

Sankt Nikolaus.Auch wenn es noch nicht einmal richtig Sommer ist: Es gibt viele Kinder, die jetzt schon an den Nikolaus denken. In diesem Jahr seien bereits rund 1500 Briefe aus aller Welt beim Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus eingegangen, sagte der Vorsitzende vom Festausschuss St. Nikolaus, Peter Gerecke, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist mehr als sonst.“ Es seien darunter auch Nachzügler vom vergangenen Weihnachten. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagte er: „Es ist schön, wenn die Kinder jetzt auch mal auf andere Gedanken kommen.“ Er habe den Eindruck, dass das Nikolauspostamt immer bekannter werde. Zu Weihnachten 2019 hatten die Mitarbeiter auf 26 568 Schreiben von Kindern aus insgesamt 41 Ländern geantwortet – so viele wie noch nie. dpa

