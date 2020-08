Seit 30 Jahren bringen die grünen Olchis Kinder zum Lesen. © dpa

München.Erhard Dietl sitzt in seinem Münchner Atelier. Die Wände zieren Zeichnungen von fröhlichen grünen Wesen – die Olchis, die mit ihren Geschichten seit Jahrzehnten Kinder zum Lesen und Eltern zum Schmunzeln bringen. In diesem Monat feiern die von Dietl erfundenen Bewohner einer Müllkippe im Örtchen Schmuddelfing ihr 30. Jubiläum (das erste Buch erschien am 24. August 1990). Noch heute schreibt und bebildert der 67-Jährige Geschichten um die Olchis, die sich gern in Pfützen legen und mit ihren Hörhörnern alle Sprachen verstehen können.

Die Erfolgsgeschichte begann mit der Bleistiftzeichnung einer Müllfamilie. Dazu kam dann die erste Geschichte, das Buch „Die Olchis sind da“ erschien 1990. „Ich dachte, das ist doch ganz nett, wenn man so eine schräge Familie als Protagonisten hat“, sagt Dietl. Zur Olchifamilie gehören etwa der 985 Jahre alte Opa, die beiden 45-jährigen Kinder und das zwölfjährige Baby.

Mit der Zeit kamen weitere Bücher dazu, neue Figuren und Schauplätze. Schließlich wurde es eine ganze Serie. Es folgten Hörbücher, Theaterstücke mit Musik und diverse Merchandising-Produkte. Nach Angaben des Verlags sind bis heute fast sieben Millionen Olchibücher und -produkte verkauft worden. Zum runden Geburtstag gibt es neue Bücher, im nächsten Frühjahr kommt ein Olchifilm in die Kinos.

Olchis waschen sich nicht gern, sie pupsen und essen lieber Schuhsohlenschnitzel als Schokolade – Eigenschaften, die Kinder lustig finden, wie Dietl sagt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020