Schrift-Detektive spüren Betrüger auf

Neuss.Die Pflegerin soll das Vermögen der verstorbenen Dame erben, der leibliche Sohn geht leer aus – Zweifel an der Echtheit des handgeschriebenen Testaments kommen auf. Ein Drohbrief verängstigt. Ein unbekannter Stalker schickt unerträgliche Botschaften. Einem Mann wird Betrug mit gefälschten Dokumenten vorgeworfen, er will seine Unschuld beweisen. Über solche Fälle beugen sich forensische Schriftgutachter. Es gibt nur wenige. Sie sind beim Bundeskriminalamt, den Landeskriminalämtern oder als private Anbieter tätig.

„Vom einfachen Überweisungsbetrug bis zu Mord und Totschlag landet alles bei uns, wo Handschriften und Texte eine Rolle spielen“, schildert Gudrun Müller (54). Ihr Unternehmen in Neuss untersucht, ob Schriften authentisch sind oder ob später „hinzugedichtet“, manipuliert, gefälscht wurde. Die FTS Forensische Text- und Schriftanalyse befasst sich mit Bürgschaften, Verträgen, Tagebucheinträgen oder auch Drohschreiben.

Auftraggeber sind Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behörden, manchmal Banken, Versicherungen, Anwälte, Detekteien, wie ihr Mann Klaus Müller erläutert. Häufig liegen Testamente auf seinem Tisch – oder unter dem Mikroskop des 57-Jährigen. Vom Gericht kommt in den Nachlassverfahren dann das fragliche Schriftstück mitsamt Vergleichsmaterial.

In einer mikroskopischen Analyse und mit UV-Licht sucht Müller nach Hinweisen, ob dem letzten Willen womöglich von fremder Hand später noch etwas hinzugefügt wurde. Zu erkennen etwa daran, dass ein anderer Stift verwendet wurde. Dann folgt der Schriftvergleich. Ohne genügend Material zum Abgleichen funktioniere das nicht, sagt Müller, vor vielen Jahren zum Graphologen ausgebildet.

„Aus dem gleichen Genre“

Für Geschäftsführerin Gudrun Müller stehen als Linguistin bei der Frage nach der Autorenschaft vor allem Wortwahl und sprachlicher Ausdruck im Fokus. Auch hier gilt: Je umfangreicher das Material, desto besser. „Die Texte müssen immer aus dem gleichen Genre kommen. Also SMS werden mit SMS abgeglichen, handschriftliche Briefe mit Briefen, E-Mails mit E-Mails, whatsapp mit whatsapp.“

Aufschlussreich sind etwa Übereinstimmungen bei orthografischen Fehlern, beim Wortschatz, bei bestimmten sprachlichen Eigenheiten.

Man leiste allerdings keine Ermittlungsarbeit, stellt die Geschäftsführerin klar. Bei den eher alltäglichen Fällen beobachtet sie: „Oft stecken Leute dahinter, die kaum Fähigkeiten zur Konfliktlösung haben.“ So habe man nach massenhaften Lieferungen von Sexspielzeug an einen schockierten Empfänger am Ende einen verärgerten Nachbarn als Täter ausgemacht. Der habe Unterschriften und Bestellungen gefälscht, um Dampf abzulassen.

Was das fünfköpfige Team nicht kann: „Bei salafistischen Hetzpredigen oder nationalsozialistischen Pamphleten mit gewaltigen Textmengen passen wir. Da braucht es spezialisierte Computerlinguisten“, betont Gudrun Müller. Die Verantwortung sei groß. „In hocheskalierten Streitfällen ist man oft so was wie eine letzte Instanz.“

Und in Prozessen können die Schriftgutachten ein ausschlaggebender Faktor sein. Beim Kölner Landgericht wurde jüngst ein Angeklagter auch mithilfe einer solchen Expertise überführt und als Drogenhändler verurteilt. Der Fall: In einer vom Angeklagten angemieteten Wohnung fanden sich sogenannte Tickerlisten – handschriftliche Aufzeichnungen über Aufträge mit Namen und Zahlen, also offenen Geldbeträgen, wie Gerichtssprecher Jan Orth berichtet. Die Kammer habe einen Schriftgutachter beauftragt und die Listen mit Schriftproben des Angeklagten vergleichen lassen, schildert Orth: „Mit einer Sicherheit von 95 Prozent war der Mann der Schreiber.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020