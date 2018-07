Schrille Parade für mehr Akzeptanz

Anzeige

Stuttgart.Sie trugen bunte Engelsflügel, liefen auf Stelzen oder kamen in Lack und Leder: Mit schrillen Kostümen und bunten Flaggen haben Tausende Menschen am Wochenende in Stuttgart bei der Parade zum Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell oder auch Transgender sind, zogen dabei ab Samstagnachmittag unter dem Motto „Expedition wir“durch Stuttgart. Der Umzug setzte sich begleitet von Regenbogenfahnen und hupenden Motorrädern in Bewegung, wie Christoph Michl, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft CSD, sagte.

Er sprach von mehr als 6500 bis 7000 Teilnehmern – deutlich mehr als erwartet. Es gab demnach 93 Zugnummern bei der Parade für Gleichstellung. Den Veranstaltern zufolge schauten rund 175 000 Menschen am Straßenrand zu. „Happy Pride!“ twitterten die Veranstalter.

Erinnerung an Straßenschlachten

Der CSD steht im deutschsprachigen Raum für das Selbstbewusstsein Homosexueller und ihren Widerstand gegen Diskriminierung. Im Englischen spricht man meist von „Pride“-Paraden. Der Tag erinnert an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York. Nach einer Polizeirazzia in der Bar „Stonewall Inn“ kam es zum Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen mit Straßenschlachten in der Christopher Street.