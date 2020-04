Schüler landen sicher im Hafen

Harlingen/Kiel.Segeln statt fliegen: Die Corona-Krise hat 25 niederländischen Schülern eine abenteuerliche Atlantik-Überfahrt beschert. Am Sonntag kamen sie wohlbehalten auf dem Zweimaster „De Wylde Swan“ im Hafen von Harlingen (Provinz Friesland) an – gemeinsam mit drei Lehrern und zwölf Besatzungsmitgliedern. Unter Einhaltung der Corona-Abstandsvorschriften gingen die 14- bis 17-jährigen Schüler jeweils einzeln von Bord und zu ihren in Autos wartenden Eltern.

Anfang März waren die jungen Leute in Amsterdam ins Flugzeug gestiegen und wenig später auf der Karibikinsel Sint Maarten an Bord gegangen. Auf dem Segler sollten sie durch die Karibik schippern und Unterricht in Naturkunde und Nachhaltigkeit bekommen. Von Kuba aus sollte es per Flugzeug zurückgehen. Dann brach Corona aus. „Ein Rückflug war nicht mehr möglich“, erzählt Christophe Meijer von der Organisation Masterskip, die Jugendreisen auf dem Schiff veranstaltet. Ende März fiel mit Zustimmung der Eltern deshalb die Entscheidung, dass die Schüler mit dem Schiff zurückreisen.

In Kiel ist am Sonntag unterdessen nach wochenlanger Reise ohne richtigen Landgang auch das Segelschiff „Thor Heyerdahl“ angekommen. Die 34 Schüler des „Klassenzimmers unter Segeln“ wurden nach sechseinhalb Monaten an Bord des Schiffes von ihren Familien empfangen. Dabei mussten die Eltern wegen der Corona-Pandemie zueinander Abstand halten.

Es sei ein „trauriger Abschied“, sagte Kapitän Detlef Soitzek nach dem Anlegen des Traditionsseglers. Gemeinsam mit den Jugendlichen hat er fast 12 000 Seemeilen zurückgelegt. Auf der Reise wurden sie von der Coronavirus-Krise überrascht. „Gestartet sind wir ganz normal und wir kommen jetzt zurück in eine andere Welt. Das hat uns schon schwer beschäftigt.“ dpa

