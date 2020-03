„Schüler sollen sich nicht nur durchklicken“

Heidelberg.Klassenzimmer in ganz Deutschland sind ab dieser Woche leer. Wegen des Coronavirus wurden flächendeckend Schulen geschlossen. Nun wird diskutiert, wie der Unterricht weitergehen kann. Einige Bundesländer setzen auf Online-Plattformen. Die Heidelberger Beratungsfirma Commha Consulting hat sich auf Unternehmenskommunikation spezialisiert und sagt, man könne E-Learning, wie Firmen es nutzen, für Schulen adaptieren.

Frau Dummann, Herr Pfleghar, hat sich Ihr Arbeitspensum angesichts des Coronavirus verändert?

Frieder Pfleghar: Es gibt natürlich viel Austausch mit Unternehmen zu der Frage: Wie arbeiten wir jetzt weiter, wenn viele Arbeitnehmer sich im Homeoffice befinden?

Anna-Carina Dummann: Es geht meist darum, wie Unternehmen arbeitsfähig bleiben und die Kanäle, die sie online haben, für einen reibungslosen Übergang nutzen.

Wie funktioniert digitale Kommunikation bei Unternehmen?

Dummann: Unternehmen nutzen je nach Zweck zunächst das Intranet sowie zu Schulungszwecken meist sogenannte Learning-Management-Plattformen, also digitale Plattformen, auf denen sie je nach Bedarf Informationen teilen. Zusätzlich sind Programme beliebt, über die Teamarbeit virtuell nachgebildet werden kann. Das kann man mit Facebook vergleichen: Die Mitarbeiter können Dokumente teilen, chatten oder Konferenzen abhalten.

Pfleghar: Das ist ein Thema, über das schon viel gesprochen wurde und das viele Unternehmen bereits umsetzen. Durch die aktuelle Situation bekommt es aber noch mal einen echten Schub. Die Systeme werden viel mehr ausgeschöpft.

Welche Möglichkeiten gibt es, diese Systeme auf den Bildungsbereich zu übertragen?

Dummann: Es gibt Programme, die speziell auf Schulen ausgerichtet sind. Viele dieser Plattformen sind allerdings meiner Erfahrung nach immer noch mehr auf Frontalunterricht ausgerichtet und weniger auf Interaktion. Lehrer teilen Lerninhalte, die Schüler dann bearbeiten. Es gibt zwar Foren-Funktionen, aber auf den Austausch sollte man noch stärker das Augenmerk legen.

Die vorhandenen Systeme müssten also noch angepasst werden?

Pfleghar: Aus meiner Sicht können diese Systeme so genutzt werden, dass es für eine Schule wunderbar funktioniert. Es ist letztendlich eine Frage der didaktischen Konzepte. Wie gelingt es, in einer Online-Situation persönliche Beziehungen zu entwickeln und sich nicht voneinander abzukoppeln?

Dummann: Die Herausforderung ist, sich zu überlegen: Wie kann ich die Schüler zum Mitmachen bewegen? Die Schüler sollen ja interessiert vor dem Computer sitzen und sich nicht nur durchklicken. Es gibt im E-Learning-Bereich viel mehr Möglichkeiten, als nur Dokumente auszutauschen. Man kann zum Beispiel kleine Tests einbauen, zu denen Schüler dann Feedback bekommen. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wie dabei eine Interaktion stattfinden kann, und die Inhalte so aufzubereiten, dass die Schüler motiviert sind.

Es gibt aber doch sicher technische Hürden?

Pfleghar: Natürlich gibt es in dem Sinne der Infrastruktur schon technische Herausforderungen. Aus Diskussionen wissen wir: Da hängen wir in vielen Bereichen hinterher.

Dummann: Schulen sollten überlegen, was an technischen Möglichkeiten schon vorhanden ist. Viele Schulen haben schon mit einer Dropbox zum Teilen von Dokumenten gearbeitet und können das vielleicht mit einer WhatsApp-Gruppe kombinieren. Man sollte schauen, wie man das, was an Infrastruktur und an Kanälen schon da ist, nutzen kann. Man kann ja nicht voraussetzten, dass jeder Schüler ein Laptop zu Hause hat, der nicht gebraucht wird – gerade jetzt, wo auch Eltern verstärkt im Homeoffice arbeiten. Natürlich ist es nachhaltiger und schöner, eine neue Plattform aufzubauen. Aber ganz ad hoc könnte das schwierig sein.

Welche Risiken, gerade im Bereich Sicherheit, birgt E-Learning?

Pfleghar: Klar können alle Online-Systeme, die breit genutzt werden, auch wieder neue Einfallstore für Angriffe oder Schadsoftware sein. Es ist mir aber nicht bekannt, dass über solche E-Learning-Plattformen neue Angriffswege geöffnet wurden. Es sind die bekannten Risiken.

In welchen Bereichen stößt E-Learning an seine Grenzen?

Dummann: Grundsätzlich eignet sich digitales Lernen in fast allen Fächern. Voraussetzung ist der didaktische Ansatz. Aber natürlich wird es bei Praxisübungen schwierig.

Pfleghar: In allen Bereichen, wo das haptische Lernen sowie das soziale Lernen zentral sind, also vor allem im Grundschulbereich und bei jüngeren Kindern, stößt das digitale Lernen an seine Grenzen.

