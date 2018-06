Schüsse in US-Redaktion –„Ein gezielter Angriff“

Anzeige

Annapolis.Den Reportern am Ort der Massenschießerei lief ein kalter Schauer über den Rücken, als Polizeichef William Krampf ihnen diesen Satz in den Notizblock diktierte: „Das war ein gezielter Angriff auf die ,Capital Gazette’“. Der mutmaßliche Täter sei in die Redaktion des 1727 gegründeten Traditionsblatts eingedrungen und habe „nach seinen Opfern gesucht“. Wie das aus der Perspektive der Opfer aussah, beschreibt der für Kriminalität zuständige Reporter der „Gazette“, Phil Davis. Demnach drang der 38-jährige Schütze mit einer Schrotflinte und Rauchbomben bewaffnet in die Redaktion ein und eröffnete das Feuer. „Nichts löst mehr Angst aus, als zu hören, wie Menschen erschossen werden, während man unter seinem Schreibtisch sitzt und hört, wie der Schütze nachlädt.“

Disput wegen Berichterstattung

Die Polizei konnte den Täter in der Redaktion festnehmen. Für fünf Kollegen der „Gazette“ kam die Hilfe zu spät. Unter den Opfern sind zwei Frauen – eine Verkaufsassistentin, die erst seit kurzem bei dem Blatt arbeitete, sowie eine Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur. Die überlebenden Journalisten stellten nur wenige Stunden später eine Zeitung auf die Beine. Vom Titel prangten die Gesichter der Toten. „Wir sind untröstlich, am Boden zerstört. Unsere Kollegen und Freunde sind weg“, schrieb der Herausgeber der Zeitung, Rick Hutzell. Die Meinungsseite blieb bis auf wenige Worte leer. Die Ermittler fanden schnell ein Motiv für den Angriff. Der Mann führte seit Jahren eine Fehde mit der Lokalzeitung, die über seine Verurteilung wegen Belästigung einer Frau im Internet berichtet hatte. Er verlor zwei Prozesse gegen die „Gazette“, die er wegen übler Nachrede verklagt hatte. Was ihn am Ende dazu bewegte, gewalttätig zu werden, macht für die Betroffenen keinen Unterschied. So oder so geht der Fall laut „Washington Post“ als der tödlichste Tag für amerikanische Journalisten seit dem 11. September 2001 in die Geschichte ein. Mindestens so bedenklich fielen die Reaktionen auf die Bluttat aus. Präsident Donald Trump, der routiniert gegen die freien Medien hetzt und Journalisten als „Volksfeinde“ denunzierte, wich wiederholt Reporterfragen zu den Ereignissen in Annapolis aus. Auf Twitter bot er „Gedanken und Gebete“ für die Opfer und deren Familien an. Der mit Trump befreundete FOX-Moderator Sean Hannity versuchte wenige Minuten nach den ersten Nachrichten der schwarzen Kongressabgeordneten Maxine Waters die Verantwortung für das Morden in die Schuhe zu schieben. Der Grund? Waters habe mit ihrem Beifall für den Rauswurf Sarah Sanders aus einem Restaurant in Virginia die Stimmung aufgeheizt.

Verbale Entgleisungen

Mit Befremden reagierten Kollegen auch auf die übrige Berichterstattung Trumps Haussenders FOX, der wiederholt diskutierte, ob es irgendetwas in der Berichterstattung gegeben habe, das den Täter provoziert haben könnte. Tatsächlich gab es so etwas. Nur nicht in der „Gazette“, sondern aus der Feder eines Mitarbeiters der rechten Nachrichten-Website „Breitbart“. Milo Yiannopoulos hatte Reportern des „Daily Beast“ und „Observers“ am Dienstag via SMS offen mit Gewalt gedroht. „Ich kann es nicht abwarten, bis Trupps der Bürgerwehr anfangen, Journalisten auf Sichtweite zu erschießen.“ Nach dem Massaker in der Gazette fühlte sich der Agitator bemüßigt, seine Äußerungen als „Witz“ abzutun.