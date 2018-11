Schutz für Insekten: Wandel in der Agrarpolitik gefordert

Bonn/Berlin (dpa) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat zum Schutz von Insekten einen Wandel in der Landwirtschaft und beim Umgang mit Pestiziden angemahnt.

Vor der Präsentation neuer Forschungsergebnisse des Bundesamts für Naturschutz zum Bestand einzelner Artengruppen sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur: «Die intensive Landwirtschaft ist hauptverantwortlich für den dramatischen Rückgang im Bestand von Bienen, Fliegen, Käfern, Schmetterlingen.» Der natürliche Lebensraum der Insekten schwinde «beängstigend schnell», was sich nicht nur auf dem Feld, sondern selbst in Naturschutzgebieten zeige.

Das Bundesamt für Naturschutz und der Entomologische Verein Krefeld wollen heute in Bonn erstmals artenspezifische Auswertungen der Daten vorstellen, die der Verein in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt hat. Beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Dünger in der Landwirtschaft kommen sich Umwelt- und Agrarminister immer wieder ins Gehege.