Schwache Dschungel-Quote

Berlin.Tränen, Zickenkrieg, Lebensbeichten am Lagerfeuer: Das RTL-Dschungelcamp ist vergleichsweise fulminant in die 13. Staffel gestartet. Gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik, die Show sei langweilig geworden, die Kandidaten untereinander zu harmonisch, fährt die neue Version der Sendung nun schon direkt zu Beginn groß auf.

Zu verdanken ist das vor allem der früheren „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Gisele Oppermann. Schon in der allerersten Folge am Freitagabend sprach sie schluchzend den berüchtigten Satz aus: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus.“ Sie wollte in der ersten Prüfung nicht über eine wackelige Planke balancieren.

Trotz Gisele schwächelten die Quoten. Die Auftaktshow verlor im Vergleich zum Vorjahr gut 500 000 Zuschauer: 5,95 Millionen Menschen waren an den Bildschirmen dabei – 2018 waren es noch 6,49 Millionen gewesen, im Jahr 2017 sogar noch 7,36 Millionen. Die zweite Folge wollten sogar noch 800 000 weniger Menschen sehen. 5,17 Millionen waren es am Samstag. Vor einem Jahr hatte die Show ihre Quote an Tag zwei noch stabil gehalten. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.01.2019