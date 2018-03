Schwäbische Küche im Orbit

Anzeige

Köln.Rund elf Wochen vor dem geplanten Start der „Horizons“-Mission des deutschen Astronauten Alexander Gerst am 6. Juni steht der Speiseplan fest. Neben 16 verschiedenen Standardmenüs, die der Crew an Bord der Raumstation ISS zur Verfügung stehen, erhält Gerst sechs Zusatz-Gerichte aus seiner baden-württembergischen Heimat – wie Käsespätzle, Maultaschen oder Linsen mit Spätzle und Würstchen (unser Bild). Diese werden schon einige Wochen zuvor ins All gebracht, wie die Europäische Raumfahrtagentur ESA und die Lufthansa-Catering-Tochter LSG Group gestern mitteilten. dpa (Bild: dpa)