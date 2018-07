Schwarzes Loch gibt Einstein Recht

Anzeige

Garching.Im Zentrum der Milchstraße haben Astronomen eine weitere Bestätigung für Albert Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie gefunden: Erstmals konnten sie die sogenannte Gravitations-Rotverschiebung nachweisen. Die Wissenschaftler um Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München hatten den Stern S2 ins Visier genommen und genau verfolgt, wie er das extrem massereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie passierte. Ihre Beobachtungen mit dem „Very Large Telescope“ (VLT) der Europäischen Südsternwarte Eso stellen die Forscher im Fachblatt „Astronomy & Astrophysics“ vor. Der Stern S2 umrundet das 26 000 Lichtjahre entfernte zentrale Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße etwa alle 15 Jahre. Auf seiner eiförmigen Bahn nähert er sich bis auf 14 Milliarden Kilometer an das Schwarze Loch an – das entspricht ungefähr dem dreifachen Abstand des äußersten Planeten unseres Systems, Neptun, zur Sonne. Der Stern wird dabei sehr schnell, er erreicht ein Tempo von mehr als 25 Millionen Kilometern pro Stunde, fast drei Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Nach Einsteins vor mehr als 100 Jahren veröffentlichter Theorie sollte das Licht des Sterns durch die Gravitationskraft des Schwarzen Lochs etwas röter werden – die Lichtwellenlänge wächst.

Genau diesen Effekt haben die Forscher nun beobachtet. Die Entdeckung dieser Gravitations-Rotverschiebung sei der Höhepunkt einer insgesamt 26-jährigen Beobachtungskampagne, unterstrich die Max-Planck-Gesellschaft in einer Mitteilung. „Wir haben seit einer Dekade gezielt danach gesucht und das Experiment vorbereitet“, berichtete Genzel. dpa