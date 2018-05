Schweighöfer machte Therapie gegen Flugangst

Anzeige

Berlin (dpa) - Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (37) hat lange unter Flugangst gelitten. Der «Bild am Sonntag» sagte er: «Ich habe eine gute Therapie gemacht, jetzt geht's.» Nun lassen sich auch besser Amerika-Pläne in Angriff nehmen.

Auch in den USA ist zum Beispiel seine Amazon-Prime-Thriller-Serie «You Are Wanted» zu sehen, deren zweite Staffel seit 18. Mai abrufbar ist. Er war kürzlich dort: «Sicher, ich bin in Amerika ein No-Name. Trotzdem wurde ich sehr professionell empfangen. Meine Gesprächspartner waren extrem gut vorbereitet.»

Seine bisherige Leistung werde dort sehr positiv bewertet: «In Deutschland heißt es: «Ach, jetzt singt er auch noch» oder «Jetzt versucht er es mit einer ernsten Serie». In Amerika denken die Leute an Justin Timberlake und glauben, wenn ich das in Deutschland genauso mache, muss das cool sein.»