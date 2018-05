Schwere Unwetter in Sachsen

Anzeige

Plauen (dpa) - Schwere Unwetter haben am Donnerstag im sächsischen Vogtland zu massiven Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen geführt. Zahlreiche Straßen wurden überflutet und mussten gesperrt werden, die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Auf der Vogtlandbahn wurde der Verkehr zwischen Bad Brambach und Weischlitz vollständig eingestellt. Menschen kamen zunächst nicht zu Schaden. «Bei uns ist buchstäblich Land unter. Und der Regen hält weiter an», hieß es am Abend beim Lagezentrum der Polizei in Zwickau. Besonders betroffen sei der Bereich der Weißen Elster mit ihren Zuflüssen, südlich und südwestlich von Oelsnitz.

Besonders hoch stand das Wasser in der Talsperre Pirk. In der angrenzenden Gemeinde Weischlitz würden zur Sicherheit bereits Sandsäcke gefüllt, hieß es beim Lagedienst der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag. Das laufe aber alles sehr kontrolliert ab. In einigen Gemeinden seien außerdem Turnhallen als Notunterkünfte geöffnet worden, da in manchen Häusern der Strom ausgefallen war. In und um den Gemeinden Adorf, Bad Elster und Elsnitz sei die Feuerwehr zwischen 14 und 23 Uhr zu rund 230 Einsätzen gerufen worden. Alle Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren im Einsatz.