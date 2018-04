Schwetzingen feiert sein «weißes Gold»

Anzeige

Schwetzingen (dpa) - Spargel verleiht der kleinen Stadt Schwetzingen bei Heidelberg kulinarischen Stellenwert: Seit 350 Jahren wird das Gemüse in der badischen Stadt angebaut - damit gilt Schwetzingen einigen als das älteste Spargelanbaugebiet Deutschlands.

Das Jubiläum begeht die Kommune mit Ausstellungen sowie einer großen Feier mit «Spargelkönigin» Janine I. und dem offiziellen Anstich mit Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Samstag (21. April).

«Wir sind zwar die ältesten - aber die ersten waren wir nicht», räumt Oberbürgermeister René Pöltl ein. In Stuttgart hätten Bauern bereits einige Jahre zuvor mit dem Spargelanbau begonnen. «Doch das ist Geschichte», sagt der parteilose Politiker. Heute ist das «weiße Gold» aus der Kurpfalz in aller Munde: 2009 lieferte Händler Armin Rohr 150 Kilogramm Spargel für den Nato-Gipfel in Baden-Baden. Die Sorte «Schwetzinger Meisterschuss» (Klasse I Premium) soll besonders dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama gut geschmeckt haben. So erzählt man es sich zumindest in Schwetzingen.