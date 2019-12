Sehr seltenes Insekt

Ein Männchen der Speer-Azurjungfer – die Libelle des Jahres 2020. © dpa

Berlin.Die Speer-Azurjungfer ist Libelle des Jahres 2020. Die Bestände der seltenen Kleinlibelle seien deutlich zurückgegangen, hieß es vom BUND und der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO/Libellenkundler) am Freitag. Sie drohe lokal auszusterben. Der Name geht auf ein speerförmiges Zeichen auf dem Hinterleib der blau-schwarz gemusterten Männchen zurück. Die Weibchen sind grün-schwarz. 2013 war die Art schon einmal Libelle des Jahres. Grund für die erneute Wahl seien der Rückgang sowie das Bewusstsein, dass mehr geschehen müsse, sagte GdO-Experte Klaus-Jürgen Conze. „Wir haben schon vor Längerem erkannt, da läuft was nicht richtig. Aber dann ist wenig passiert.“

Die Art hat vielerorts Lebensräume verloren. Allein in den beiden vergangenen Sommern seien viele Gewässer ausgetrocknet, so Conze. Die Speer-Azurjungfer verbringt den Großteil ihres einjährigen Lebens als Larve im Wasser. Neben Klimaveränderungen sei die Überdüngung von Gewässern problematisch. dpa

