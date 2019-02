Sehr warm und sonnig

Ein Angler genießt die Morgensonne an der Ruhr in Dortmund. © dpa

Offenbach.Obwohl sich in Bayern die Schneemassen türmten: Der zu Ende gehende Winter ist in Deutschland überdurchschnittlich warm und sonnig gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern in Offenbach berichtete, lag die bundesweite Durchschnittstemperatur für die Monate Dezember, Januar und Februar bei 2,8 Grad. Dies seien 2,6 Grad mehr als der Durchschnittswert des offiziellen Vergleichszeitraums von 1961 bis 1990. Auch gegenüber dem Mittel der Referenzperiode von 1981 bis 2010 ist der diesjährige Durchschnittswert um 1,9 Grad wärmer. „Damit landete auch der Winter 2018/19 mit unter den wärmsten seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1881“, so die Wetterforscher.

Etwa im Schnitt 200 Stunden lang schien in diesem Winter nach Angaben der Experten die Sonne. Das seien rund 29 Prozent mehr Sonnenschein als sonst im langjährigen Schnitt. Nach der historischen Dürre im Sommer brachte überdurchschnittlicher Niederschlag der Natur Erleichterung: Mit rund 210 Litern pro Quadratmeter überstieg die Niederschlagsmenge den Durchschnittswert von 181 Litern pro Quadratmeter um 17 Prozent. Die DWD-Bilanz basiert auf einer ersten Auswertung von Ergebnissen der rund 2000 Messstationen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019