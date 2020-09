Seltenes Seepferdchengefangen

Borkum.Bestimmt wieder ein Zigaretten-Stummel! Das dachte sich Aike im ersten Moment, als er etwas im Wasser herumschwimmen sah. Der Junge ist neun Jahre alt und lebt auf der Nordsee-Insel Borkum. Seine Eltern haben dort ein Boot.

„Wir kamen von einer Bootstour“, erinnert sich Aike. „Manchmal gehe ich keschern, um kleine Fische zu fangen.“ Ein Kescher ist ein kleines Netz an einem Griff. Hin und wieder fischt Aike damit auch Müll aus dem Wasser.

Doch dieses Mal erkannte er in seinem Kescher ein Seepferdchen. Du hast richtig gehört! Seepferdchen kennen viele nur als Schwimmabzeichen. Auch Aike wusste bis dahin noch nicht so viel über die Tiere.

„Ich hab Papa geholt“, erzählt der Viertklässler. „Und dann haben wir es in einen Eimer mit Wasser getan.“ Zusammen mit seinem Vater brachte Aike seinen Fund zu Maria und Ihno Oetjen. Das Ehepaar betreibt ein großes Aquarium. Schnell war klar: Es handelt sich um ein Kurzschnäuziges Seepferdchen.

Seepferdchen gehören zu den Fischen. Sie haben eine Flosse und atmen mit Hilfe von Kiemen. Ihr Kopf sieht so ähnlich aus wie bei einem Pferd, der Name passt also. Weltweit gibt es etwa 100 verschiedene Arten. Oft sind sie nur wenige Zentimeter groß. Die größten sind so lang wie ein großes Lineal. dpa

