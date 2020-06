Service nur auf der Terrasse

Vor einem Pariser Bistro bereiten Mitar-beiter die Wiedereröffnung vor. © dpa

Paris.Darauf haben die Franzosen lange gewartet: Vom Dienstag an dürfen Cafés und Restaurants nach einer zweieinhalbmonatigen Zwangspause wieder öffnen. In Paris hält sich die Freude der Gastwirte allerdings in Grenzen – denn in der schwerer von der Covid-19-Epidemie getroffenen Hauptstadtregion darf nur auf Außenterrassen der Lokale getrunken und gegessen werden. Die um ihre Wiederwahl kämpfende Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte am Wochenende an, dass sich die Stadt flexibel zeige. Lokale könnten mehr Platz als üblich auf der Straße einnehmen, wenn Sicherheitsbestimmungen und andere Regeln beachtet werden.

Insbesondere Bistros, die üblicherweise den ganzen Tag geöffnet haben und typische Gerichte servieren, gehören zur französischen Hauptstadt: „Ein Bistro – das ist für mich der Geruch von Kaffee und eines warmen Croissants“, schwärmte die sozialistische Bürgermeisterin in der Regionalzeitung „Le Parisien“. Die Mitte-Regierung von Premier Édouard Philippe hatte die Lockerung der coronabedingten Beschränkungen in der vergangenen Woche angekündigt. Die Menschen können sich nun wieder weitgehend frei bewegen. So entfällt die Regelung, dass Reisen mit einer Entfernung von über 100 Kilometer nur mit triftigen beruflichen oder privaten Gründen möglich sind.

Die Gastronomie ist ein prestigeträchtiges Aushängeschild des Landes. Frankreich und Monaco haben in der Feinschmeckerbibel Guide Michelin zusammen 29 Restaurants mit der Topnote drei Sterne. dpa

