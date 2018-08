Sexismus-Debatte erreicht China

Anzeige

Peking.Ein TV-Star, ein Pilot, ein ehemaliger Badminton-Profi, ein Journalist und ein Umweltaktivist. Das sind nur einige einflussreiche Männer, die im bislang größten Aufschrei der „#MeToo“-Bewegung in China unter Beschuss geraten sind. Das Schlagwort ist Symbol einer weltweiten Kampagne, die auf sexuelle Übergriffe aufmerksam macht und nun auch in der Volksrepublik an Kraft gewinnt. Trotz Zensur und Polizisten, die sich weigern, Anschuldigungen nachzugehen, sind innerhalb weniger Tage Dutzende Frauen mit Belästigungs- oder sogar Vergewaltigungsvorwürfen gegen Chefs oder Kollegen an die Öffentlichkeit gegangen.

Die jüngste Welle der Empörung hat sich über Abt Xuecheng entladen, der die Anschuldigungen zurückweist. Der Pekinger Mönch, der die Buddhistischen Vereinigungen Chinas führt, wird beschuldigt, mindestens sechs Nonnen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Er habe gegenüber den Frauen angegeben, dass der Geschlechtsverkehr Teil ihres Studiums der buddhistischen Lehre sei. Das steht in einem Bericht, den zwei Mitmönche schrieben und der gestern bis zur Löschung durch die Zensurbehörden in sozialen Netzwerken kursierte.

Im Zentrum des jüngsten Sturms steht auch Zhu Jun, ein Moderator des chinesischen Staatssenders CCTV. In einem anonymen Brief wird Zhu Jun, der sich bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert hat, nun beschuldigt, eine ehemalige Praktikantin in seiner Garderobe bedrängt zu haben – bis plötzlich ein Talkshow-Gast den Raum betreten habe.