Sexualmord nach 25 Jahren aufgeklärt

Dortmund.Rund 25 Jahre nach dem Sexualmord an einer Schülerin aus Dortmund ist die Polizei überzeugt, den Täter überführt zu haben. Der heute 52-Jährige sei anhand genetischer Spuren am Körper des Mädchen überführt worden, sagte die Staatsanwalt gestern bei einer Pressekonferenz. Die damals 16-jährige Schülerin war Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der mutmaßliche Täter sei mehrfach vorbestraft, allerdings nie wegen eines Sexualdeliktes. Bis 2011 sei er in Sicherungsverwahrung gewesen. dpa