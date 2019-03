Sexy Kampagne für Helme

Models – wie hier Alicija – werben für Fahrradhelme. © Bundesverkehrsministerium

Berlin.Das Bundesverkehrsministerium will mit einer neuen Kampagne vor allem junge Menschen zum Tragen eines Fahrradhelms motivieren. Die Aktion läuft unter dem Titel „Looks like shit. But saves my life.“ (Auf Deutsch etwa: „Sieht nicht gut aus. Aber rettet mein Leben“), teilte das Ministerium mit. Ein Gesicht der Kampagne: „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Alicija.

„Mehr als die Hälfte der jungen Radfahrer sagen von sich selbst, dass sie nie oder nur selten einen Helm tragen. Und warum nicht? Weil es angeblich nicht cool aussieht“, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). „Der Spruch entspricht vielleicht nicht so ganz dem üblichen Behördendeutsch. Er bringt die Botschaft aber ziemlich genau auf den Punkt: Helme retten Leben!“.

Das Ministerium verweist auf Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen: Im vergangenen Jahr hätten von Radfahrenden zwischen 17 und 30 Jahren lediglich acht Prozent einen Helm getragen. Das sei die geringste Quote aller beobachteten Altersgruppen. dpa

