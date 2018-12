Shakira droht Ärger mit Fiskus

Madrid.Auch Finanzbeamte lesen Zeitung. Da stießen sie vor gut einem Jahr auf die Paradise Papers, eines dieser Riesenlecks in der ansonsten gut versiegelten Welt der Schönen und vor allem der Reichen, die ihre Steuern nicht selten am liebsten da zahlen, wo sie fast keine Steuern zu bezahlen haben. Mit den Paradise Papers kamen auch zwei Dinge über Shakira, die kolumbianische Popsängerin, ans Licht: dass sie ihre reichlichen Einnahmen über zwei Gesellschaften in Malta und in Luxemburg verwaltete; und dass sie bis 2014 auf den Bahamas residierte.

Das wunderte die spanischen Finanzbeamten, die auch die Regenbogenpresse lesen. Daher wussten sie, dass Shakira spätestens seit März 2011 mit Gerard Piqué, Fußballer beim FC Barcelona, zusammen ist und dass es etwas Ernstes sein muss: Im Januar 2013 brachte Shakira in Barcelona ihr erstes Kind von Piqué zur Welt, zwei Jahre später ihr zweites. Zudem kaufte sich das Paar ein Haus in der Nähe von Barcelona. Den Wohnsitz Bahamas mochten ihr die Finanzbeamten einfach nicht glauben.

Komplizierte Frage nach Wohnsitz

Ein Jahr lang haben das Finanzamt und die auf Wirtschaftsdelikte spezialisierte Abteilung der Staatsanwaltschaft von Barcelona danach in Shakiras Leben herumgestöbert. Inzwischen sind die Ermittlungen abgeschlossen. Nach einem Bericht der Zeitung „El País“ will die Staatsanwaltschaft in den kommenden Tagen nun Klage einreichen. 14,5 Millionen Euro Steuern soll die 41-Jährige hinterzogen haben, so viel, wie andere Leute nicht in ihrem ganzen Leben verdienen. Shakira lässt die Vorwürfe zurückweisen. Die Herausforderung fürs Finanzamt bestand in diesem Fall darin herauszufinden, ob Shakira schon länger in Barcelona lebt. Offiziell angemeldet hat sie sich in Spanien 2015, aber die Fahnder haben den Verdacht, dass sie hier schon seit 2011 zuhause ist. Wenn das stimmt, hätte sie auch ihre Einkommensteuer in Spanien zahlen müssen, was sie jedoch bis einschließlich 2014 nicht tat. Wie aber findet man im Falle eines Weltstars, der ständig auf allen fünf Kontinenten unterwegs ist, heraus, wo er wirklich sein Zuhause hat? Dafür durchforsteten die Finanzbeamten Shakiras Nachrichten in den sozialen Netzwerken, und sie besuchten ihre Fitnessstudios und Frisöre in Barcelona. Am Ende kamen die Fahnder zu dem Schluss: Ja, Shakira lebt schon länger in Barcelona als erst seit 2015.

Beraterfirma gewechselt

Ob das stimmt, darüber wird ein Gericht zu befinden haben, wenn es die Klage annimmt. Shakira ließ bereits eine Mitteilung veröffentlichen, in der steht, dass ihre „familiäre Struktur“ keinen „konventionellen Modellen“ ähnele und dass sie in Steuerfragen „immer den Kriterien und den präzisen Empfehlungen“ ihrer Berater gefolgt sei. Nach Informationen von „El País“ sollen die Steuerfahnder der Sängerin auch so hartnäckig zu Leibe gerückt sein, weil sich ihre Berater dem Finanzamt gegenüber lange Zeit sehr zugeknöpft gegeben haben sollen. Mittlerweile habe Shakira die Firma gewechselt.

Die Staatsanwaltschaft will die Sängerin wegen Steuerhinterziehung in den Jahren 2012, 2013 und 2014 anzeigen. Was davor geschah, ist verjährt. Ende Februar 2018 zahlte Shakira dem spanischen Finanzamt mehr als 20 Millionen Euro Einkommensteuer für das Jahr 2011 nach, in dem sie wegen einer erfolgreichen Tournee besonders gut verdient hatte, – allerdings unter Vorbehalt. Einer ihrer Anwälte sagte damals: „Als internationale Künstlerin hat sie verschiedene Wohnorte gehabt, aber immer unter vollständiger Beachtung der Rechtsordnungen, unter denen sie residiert.“

