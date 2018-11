Siamesische Zwillinge aus Bhutan erfolgreich getrennt

Melbourne.In einer sechsstündigen Operation haben Ärzte in Australien gestern siamesische Zwillinge aus dem Himalaya-Staat Bhutan erfolgreich getrennt. Die beiden 15 Monate alten Mädchen namens Nima und Dawa, die am Oberkörper miteinander verwachsen waren, sind nun erstmals in ihrem Leben auseinander. Nach Angaben der behandelnden Ärzte haben sie den komplizierten Eingriff gut überstanden. Chefarzt Joe Crameri sagte: „Es ist eine Erleichterung. Und eine Freude auch.“ An der Operation im Royal Children’s Hospital in Melbourne waren zwei Dutzend Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger beteiligt. Den Ärzten gelang es, die gemeinsame Leber der beiden Mädchen zu trennen. Zudem konnte der Darmtrakt auseinandergebracht werden. Das Bild zeigt Nima und Dawa vor der Operation. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018